Сотрудники СК помогли ветерану ВОВ восстановить памятную медаль

Кострома, 1 ноября. Медаль «За трудовое отличие» снова вернулась в дом 90-летнего костромича Виктора Бабанова. Об этом сообщило издание К1.News.ru.

Сотрудники следственного управления СК России по Костромской области обратились на завод-производитель, чтобы специально для Бабанова изготовить новый экземпляр утерянной медали. Ветеран получил награду в 1953 году за тяжелый труд во время Великой Отечественной войны и после нее.

Бабанов еще маленьким мальчиком заменил в доме отца, выполняя мужские обязанности. Долгие годы он пахал землю, возил на элеватор зерно и на себе таскал 50-килограммовые мешки.