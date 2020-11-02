Стала известна возможная причина пожара в нефтяной шахте в Коми

Ухта, 2 ноября. Возможной причиной возникновения пожара в нефтяной шахте предприятия "Яреганефть" на территории Коми могло стать короткое замыкание во время буровых работ.

Накануне стало известно о возгорании уклонного блока шахты. Под угрозой отказались жизни 82 работников компании. Все они успешно эвакуировались на поверхность и сейчас их здоровье вне опасности. Сведений о жертвах не поступало, продолжаются работы по ликвидации инцидента, передает пресс-служба ООО "Лукойл-Коми".

"По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве", — сказано в сообщении компании.

Оборудование принадлежит подрядной организации ООО "Нефтегазмаш". Замыкание произошло в ходе строительства скважин уклонного блока ЗТ-4.