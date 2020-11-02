Польская компания PGNiG просит «Газпром» снизить цену на природный газ

Варшава, 1 ноября. Компания PGNiG подала заявку на снижение цен на природный газ, поставляемый в Польшу «Газпромом» по «Ямальскому контракту», говорится в сообщении компании.

Представители компании заявили, что выступают за пересмотр ценовых условий поставок газа. Специалисты уточнили, что такое намерение можно высказывать раз в три года каждой из сторон соглашения. Это делается при том условии, если одна из сторон посчитает цены на поставки «не отвечающими рыночной ситуации».

Нынешнее соглашение будет действовать до 2022 года. Согласно ему, в Польшу доставляется около десяти миллиардов кубометров газа каждый год.

Польша постоянно предпринимает попытки снизить цену на газ и судится с российской компанией. «Газпром», в свою очередь, выражает несогласие с позицией польских коллег.