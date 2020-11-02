СКР при обыске квартиры Цивина и Дрожжиной изъял тысячи документов Баталова

Москва, 1 ноября. Следователь изъял из квартиры Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина документы из архива Алексея Баталова, рассказал адвокат семьи известного актера Павел Астахов.

Он в интервью ТАСС отметил, что во время обыска места жительства Дрожжиной и Цивина правоохранителями был обнаружен ключ с прикрепленной надписью «Ключ от сейфа в квартире Маши Баталовой». В квартире супругов нашли сотни, а может, и тысячи документов советского артиста, среди которых вполне могут оказаться бесценные письма Анны Ахматовой. Кроме того, из апартаментов изъяты полтора десятка правоустанавливающих документов на имена подследственных.

«Следствие будет выяснять, какое отношение они имеют к нашему эпизоду или, возможно, к другим эпизодам преступной деятельности», — добавил Астахов.

По его словам, обыск в квартире Дрожжиной и Цивина больше напоминал следственные мероприятия в риэлторской или нотариальной конторе из-за большого количества правоустанавливающих документов. Он уточнил, что обыск проходил в присутствии адвоката супругов и завершился к вечеру пятницы.