Коми получит 5 млн рублей на оснащение лабораторий для тестов на COVID-19

Москва, 2 ноября. Кабмин выделит из своего резервного фонда более 1 миллиарда рублей регионам России на оснащение лабораторий для тестов на коронавирус.

Согласно данным пресс-службы Кабмина РФ, соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Общая сумма финансирования будет распределена между 84 регионами.

В распоряжении указано, что из этой суммы Коми получит 5,715 миллиона рублей. Эти деньги будут потрачены на приобретение специального оборудования, которое позволит делать более точные тесты на коронавирус.

«Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Правительство РФ выделила 24,79 млрд рублей для дополнительных выплат медикам, работающим с инфицированными COVID-19 пациентами, пишет Deita.ru.