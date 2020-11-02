Саша Барон Коэн извинился перед жителями Казахстана за «Бората-2»

Нур-Султан, 1 ноября. Исполнитель главной роли в фильме «Борат-2» Саша Барон Коэн заявил, что представленный в киноленте образ жителей Казахстана не соответствует действительности.

Актер признался, что не ожидал такой бурной реакции на комедийный фильм от жителей Казахстана. Он объяснил, что сценаристы не пытались показать страну в дурном свете. По словам Барона Коэна, жители США почти ничего не знают про Казахстан, что и стало причиной выбора этой страны для сюжета.

Артист отметил, что уважительно относится к казахстанцам и не сравнивает их с показанным в фильме Боратом. Он считает, что в действительности Казахстан является прогрессивной страной, а его образ в фильме — выдумка сценаристов.

Власти Казахстана обвинили автором фильма «Борат-2» в попытке выставить страну в дурном свете. Премьера комедии стартовала на сервисе Amazon Prime 23 октября.