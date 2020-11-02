Додон заявил о необходимости второго тура президентских выборов в Молдавии

Кишинев, 1 ноября. Необходим второй тур голосования для избрания президента Молдавии, заявил действующий глава республики Игорь Додон.

ЦИК Молдавии раскрыл первые итоги плебисцита. По данным ведомства, в результате проверки 52% бюллетеней Додон набрал более 36% голосов, заняв первую строчку среди кандидатов. Однако для победы на выборах необходимо превысить уровень в 50%. В связи с этим в стране объявляется второй тур голосования, он назначен на 15 ноября.

«Для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос, поэтому для определения победителя понадобится второй тур», — заявил президент Молдавии.

Второе место по числу голосов заняла Майя Санду с результатом почти 31%. Завершает тройку лидеров с показателем менее 17% голосов Ренато Усатый.