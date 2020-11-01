Ученые призывают добавлять витамин D в хлеб для борьбы с COVID-19

Великобритания, 1 ноября. Британские ученые обратились к правительству страны с просьбой добавлять витамин D в обычные продукты питания такие, как хлеб или молоко.

Специалисты считают, что дополнительный источник этого витамина поспособствует борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Доктор Гарет Дэвис созвал специальную группу ученых, которая провела исследование. Оказалось, что около половины населения Великобритании испытывает дефицит витамина D.

По данным других исследований выяснилось, что люди с низким уровнем витамина D в организме больше подвержены риску заражения COVID-19, а также к более серьезным осложнениям от инфицирования коронавирусом.

«На мой взгляд, очевидно, что витамин D может не только защитить от серьезности заболевания, но и от инфекции», — считает доктор Дэвис.

Известно, что витамин D добавляют в молоко, хлеб и свежевыжатые соки в Канаде, Швеции, Финляндии и Австралии. Однако правительство Великобритании не поддерживает такую практику.

Издание ForPost сообщает, что ученые выявили два простых напитка, которые снижают риск заболевания коронавирусом. Ежедневное употребление кофе и зеленого чая на 63% уменьшают смертность у людей с диагностированным диабетом второго типа.