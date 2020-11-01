Асмус предстала перед поклонниками в образе «зеленой гусенички»

Москва, 1 ноября. Актриса Кристина Асмус примерила на себя необычный образ в кислотных цветах. Снимок звезда разместила в своем профиле в Instagram.

Асмус надела ярко-зеленый комбинезон с желто-фиолетовыми полосками по бокам и белые босоножки на платформе и высоком каблуке. На груди у актрисы расположилась большая зеленая тряпичная рыба. Яркий образ дополнила фиолетовая шляпа с огромными круглыми полями и массивные голубые серьги. Ряби в глазах добавила розовая с желтыми кругами стена, на фоне которой сфотографировалась Асмус.

Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на эпатажный образ актрисы. Они заметили, что Асмус часто "перегибает" с подобными постами в социальных сетях.

«Ну тут похоже все очень тяжко. Нехватка внимания при таком обширном внимании, это просто психологическая проблема в чистом виде», — не оценил образ актрисы фолловер.

«Чего я только не видел, но это что-то новенькое», — отметил поклонник.

«Просто полный антисекс», — написал подписчик.

Однако некоторые оценили юмор и смелость актрисы. Они поставили под фотографией лайки и оставили хвалебные комментарии.

«Тебе идет эта «кислота», — написала актриса Дарья Повереннова.

«Даже если пойдет дождь, не страшно, у вас такая шляпа» — пошутил один из подписчиков.

Фолловеры сразу же придумали Асмус множество прозвищ таких, как «лягушка», «зеленая гусеничка», «кузнечик Кристина», «псилоцибиновый гриб», «незнайка», «обезьянка». Под постом актриса анонсировала очередной выпуск шоу, в котором она снимается, но не все поклонники рады участию звезды в этом проекте.