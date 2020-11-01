ЦИК Молдавии раскрыл промежуточные результаты президентских выборов

Кишинев, 1 ноября. Действующий президент Молдавии Игорь Додон лидирует по числу голосов на выборах президента республики. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

Первую строчку политик занимает с результатом более 34% голосов. Информацию об этом подтвердил глава ЦИК Молдавии Дорин Чимил. Ранее Додон поблагодарил избирателей за участие в президентских выборах и пообещал, что никто не разочаруется в своем выборе.

«Центризбирком приступил к подсчету голосов, представляем первые результаты. Как вы видите, лидирует Игорь Додон», — отметил Чимил во время беседы с журналистами.

Выборы на пост президента завершились к Молдавии в 22:00 по московскому времени. Высказать свое мнение также могли граждане страны, проживающие за рубежом. Голосование было признано состоявшимся, так как явка на участках превысила необходимый показатель в 33,33%.