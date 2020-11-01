Москвичи могут получить скидки на проезд в метро вне часа пик

Москва, 1 ноября. Скидки на поездки вне часа пик начнут действовать на двух линиях московского метро со 2 ноября. Речь идет о Таганско-Краснопресненской и Некрасовской ветках.

Информация находится на сайте Московского транспорта. Проезд по линиям может обойтись вдвое дешевле, если зайти на станции в будние дни с 5.30 до 7.15 и с 8.45 до 9.15. Эксперимент намерены продлить до 2 июля 2021 года. Такие меры предприняты для снижения нагрузки в час пик, что особенно важно в период пандемии коронавируса.

Ограничительные меры из-за COVID-19 вводятся по всей России. Однако полного локдауна не предвидится. Тем не менее издание ForPost сообщает, что около трети россиян готовы к введению новых ограничений.

Специалисты за минувшие сутки зафиксировали 18 283 новых случая коронавируса в России. Лидером до сих пор остается Москва, передает Infox.ru.