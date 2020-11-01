Врачи рассказали о пользе масла семян чиа для кожи, волос и сердца

Москва, 1 ноября. Масло семян чиа широко используется в кулинарии и косметологии, так как в нем содержится большое количество питательных веществ. Об этом сообщает Healthline.

В масле семян чиа содержатся жирные кислоты омега-3 и омега-6. По этой причине использование продукта может продлить молодость кожи, а также защитить ее от ультрафиолетовых лучей и увлажнить.

Масло следует наносить на кожу после душа, сообщили медики. Специалисты отметили, что это средство можно использовать и для волос. Оно поможет их увлажнить и оздоровить. Кроме того, жирные кислоты, которые содержатся в масле, способны укрепить сердце, по мнению врачей.

Психолог-консультант и диетолог Мария Малышева рассказала о необходимости включать в ежедневный рацион насыщенные жиры с содержанием омега-3, даже тем, кто решил похудеть, пишет Infox.ru.