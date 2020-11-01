Жесткие меры по противодействию COVID-19 могут принять в Италии за 48 часов

Рим, 1 ноября. Власти Италии намерены за 48 часов ввести новые ограничения для того, чтобы сдержать распространение коронавируса, сообщил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

За последнее время в Италии было зафиксировано слишком много случаев заражения коронавирусом, передает The Guardian. Глава ведомства назвал данные «пугающими». Именно поэтому власти решили ужесточить меры. На одобрение ограничений есть 48 часов.

Одним из вариантов действий правительство считает введение режима изоляции. Однако вынужденный карантин не должен затянуться надолго, передает Infox.ru. Жители страны узнают о новых мерах противодействия инфекции не ранее понедельника.

Ограничительные меры на данный момент вводятся по всему миру. Так, например, в Австрии объявили новый локдаун и комендантский час с 3 ноября и до конца месяца, передает ForPost.

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