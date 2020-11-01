Психологи объяснили агрессию школьников из-за оценок

Москва, 1 ноября. Школьник болезненно реагирует на плохие оценки из-за завышенных требований родителей. Об этом рассказала психолог-консультант и супервизор Наталья Панфилова.

Ученик может начать угрожать учителю и даже драться, отметила психолог в эфире телеканала «Москва 24». Причины такого поведения кроются во взаимоотношениях с родителями, которые слишком много ожидают от своих детей.

«Всегда были перфекционисты, родители-нарциссы, которые хотят возвыситься за счет своих детей-отличников. Если у такого родителя ребенок получает даже четверку, то родители пребывают в гневе и ярости. Таким образом, дети хотят соответствовать этим ожиданиями», — отметила Панфилова.

Противоположная ситуация, когда родители совсем не интересуются делами ребенка, также может оказать на последнего отрицательное воздействие. Школьник будет драться, угрожать не только учителям, но и сверстникам. Детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова посоветовала взрослым не зацикливаться на успеваемости своих детей и всегда поддерживать их, объясняя, что важнее получить знания, а не хорошую оценку.

Недавно психологи дали родителям советы о том, как разговаривать с детьми о смерти. По словам специалистов, в этом могут помочь особые книги, передает радио Sputnik. Например, с ребенком можно почитать роман Евгения Чижова «Собиратель рая».