Глава Молдавии поблагодарил избирателей за участие в выборах президента

Кишинев, 1 ноября. Действующий глава Молдавии Игорь Додон поблагодарил избирателей за участие в президентских выборах и пообещал, что никто из них не пожалеет о своем выборе.

Голосование в республике завершилось в 22.00 по московскому времени. Реализовать избирательное право еще могут граждане страны, которые проживают за пределами Молдавии. К настоящему моменту ЦИК республики не выявил нарушений, которые могут повлиять на результаты плебисцита.

«Мы находимся в процессе проверки жалоб и информации, поступившей в наш адрес», — передает ТАСС слова секретаря ЦИК Максима Лебидинского.

Российский сенатор Вадим Деньгин в интервью изданию назвал избирательный процесс корректным. По его словам, сотрудники Центризбиркома и правоохранительных органов профессионально справились с поставленными задачами.