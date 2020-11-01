Политолог Мирзаян оценил вероятность «майдана» в Грузии

Недовольные итогами парламентских выборов, проведенных накануне, граждане Грузии устроили акции протеста у здания парламента в Тбилиси. Митингующие установили палатки и заявили, что проведут на своих местах всю ночь. Несмотря на это, политолог Геворг Мирзаян уверен, что оснований для «майдана» нет.

Беспорядки в центре Тбилиси разгорелись после того, как правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» после обработки бюллетеней со всех участков голосования набирает 48,15% голосов и побеждает на выборах в парламент.

В свою очередь, партия Нино Бурджанадзе «Единая Грузия — демократическое движение» не смогла набрать и одного процента.

«Главная причина проигрыша партии Бурджанадзе – слабая позиция, они выступали за стабилизацию отношений с Россией. Здесь все закономерно. Сама глава партии оценивала свои шансы в 3-4%», — отметил Мирзаян.

Акции протеста проходят в Тбилиси уже в течение нескольких часов. В числе митингующих представители оппозиционных партий и их сторонники, которые не готовы принять результаты выборов. Протестующие также устроили шествие к дому главы правящей партии «мечтателей».

«Несмотря на беспорядки, нет никаких оснований для «майдана». Стоит признать, что «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержала победу и многие это осознают», — подчеркнул политолог.

По мнению протестующих, состоявшиеся выборы не легитимны и их проведение сопровождалось множеством нарушений.