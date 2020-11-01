Пропавшего под Тобольском подростка нашли мертвым в лесу

Тобольск, 1 ноября. Тело 16-летнего подростка было найдено в лесу в селе Байкалово Тобольского района. Молодой человек был объявлен в розыск в минувшую пятницу.

Подросток приехал в село к бабушке вместе со своим отцом. Вечером он отправился на встречу с другом, после чего перестал выходить на связь. Тогда родители отправились к другу мальчика и выяснили, что тот его не видел.

Волонтеры и сотрудники полиции занялись поисками подростка. Его тело было найдено в воскресенье, 1 ноября, в лесу. Информация об этом появилась в сообществе «Белая Сова» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее подросток никогда не убегал из дома и всегда возвращался домой вовремя. У своей бабушки он гостил каждое лето. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют смерть молодого человека.

В Люберцах продолжаются поиски 19-летнего мужчины. Он вышел из дома 2 октября и не вернулся, передает РИАМО.