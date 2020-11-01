«Динамо» обыграло «Тамбов» благодаря голу Комличенко

Саранск, 1 ноября. Московское «Динамо» одержало победу над «Тамбовом» со счетом 2:1 в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на стадионе «Мордовия Арена».

Счет в матче был открыт на восьмой минуте. Полузащитник московского клуба Даниил Лесовой получил передачу от Даниила Фомина и реализовал выход один на один. Во второй тайме «Тамбов» остался в меньшинстве. Хавбек Антон Килин и защитник Гурам Тетрашвили были удалены с поля. На 90 минуте встречи футболисты «Динамо» заработали пенальти, который успешно реализовал форвард Николай Комличенко. В конце игры нападающий «Тамбова» Герман Онугха мог сравнять счет, но не забыл с 11-метрового удара.

После этой победы «Динамо» набрало 23 очка и поднялось на четвертое место в таблице РПЛ. Подопечные Сергея Первушина занимают 13 место. В их активе 12 баллов.