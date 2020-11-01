Возгорание произошло в нефтяной шахте предприятия «Яреганефть» в Коми

Ухта, 1 ноября. Возгорание зафиксировано на одной из нефтяных шахт предприятия «Яреганефть» в Коми. Информацию об этом передает Главное управление МЧС по региону.

Пожар зафиксирован на территории уклонного блока нефтешахты №3. Сигнал об инциденте поступил в спасательную службу в 20:03 по местному времени. По данным ведомства, в эпицентре событий оказались 82 сотрудника. Они уже эвакуировались в безопасное место, информирует пресс-служба ООО «Лукойл-Коми».

«В 20:03 1 ноября от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда Ухты поступило сообщение о пожаре в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ «Яреганефть», — сказано в сообщении.

Мероприятия по ликвидации пожара продолжаются. О причинах возникновения огня пока не сообщается. Сведений о жертвах не поступало.