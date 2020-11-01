Фриске предсказала свою раннюю смерть во время шоу «Ледниковый период»

Москва, 1 ноября. Бывшая участница группы «Блестящие» Жанна Фриске предсказала свою скорую смерть во время участия в шоу «Ледниковый период».

Фриске каталась на льду в 2008 году, она выступала в паре с фигуристом Виталием Новиковым. Участие в проекте принесло Фриске бешеную популярность. У нее закрутился роман с Новиковым, и певица была очень счастлива. Их пара смогла дойти до финала.

Казалось, что дело идет к свадьбе, но в какой-то момент их звездный тандем распался. Считается, что отношения Новикова и Фриске ухудшились после травмы певицы. Новиков не смог удержать звезду в поддержке, и та упала спиной об лед. Боль была такая сильная, что Жанне приходилось носить корсет.

После этого инцидента Новиков улетел из России, а Фриске назначили другого партнера. Из-за фигуриста она не только получила травму, он разбил ей сердце. В одном из интервью на ледовом шоу у Фриске спросили, каким она видит свое будущее.

«Я не очень представляю себя старой», — пророчески сказала Жанна.

В июне 2015 года, через семь лет после шоу сердце артистки навсегда остановилось. Она умерла после продолжительной и упорной борьбы за жизнь. У Фриске остался сын Платон, которого она родила в отношениях с журналистом Дмитрием Шепелевым.