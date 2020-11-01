Юрист рассказал, кому скорее всего достанутся миллионы долларов Шона Коннери

Кто получит наследство актера Шона Коннери, которое оценивается американскими СМИ в 300 млн. долларов, пока догадаться сложно. На многомиллионное состояние легенды Голливуда претендует его 57-летний сын — шотландский актер Джейсон Коннери, который родился у артиста в первом браке с Дайан Силенто, его вторая супруга — 91-летняя художница Мишелин Рокбрюн, от которой у Шона не было детей, а также внук — 23-летний Дэшил Куинн, с которым у звезды были теплые отношения.

СМИ сообщают, что завещание актера еще не открывали, но в нем могут оказаться далеко не все фамилии. Так сын Шона может не получить от звездного отца ни копейки. Еще при жизни «Джеймс Бонд» хотел, чтобы его ребенок достиг всего самостоятельно: без родительских денег и связей, не пользуясь привилегиями знаменитой фамилии. Из-за этого отношения Коннери-старшего и младшего всегда были сложными, а в какой-то момент обострились настолько, что Шон грозился вычеркнуть наследника из завещания. Сделал это Коннери или нет — неизвестно. Не исключено, что кроме вышеназванных претендентов знаменитый актер вписал в завещание некую сумму на благотворительность для шотландских некоммерческих организаций.

Юрист Глеб Подъяблонский в комментарии ФАН обозначил, при каких условиях, согласно российскому законодательству, сын Коннери смог бы выиграть суд по оспариванию завещания, если бы не обнаружил в документе своего имени.

«Благодаря нашему законодательству оспорить можно все, что угодно, а вот смог бы сын Шона Коннери выиграть судебное заседание — зависит от многих факторов: от того, как и когда было составлено завещание, какие были формулировки и проходил ли умерший лечение. Здесь очень много нюансов. Например, если на момент составления завещания господин Шон Коннери принимал бы некие медицинские препараты, которые могли тем или иным образом повлиять на его волю и эмоциональное состояние, или, например, если бы Коннери, когда составлял документ, был травмирован и проходил какое-то лечение», — рассказал юрист.

Рассчитывать на крупное наследство Дайан Коннери мог бы еще в том случае, если бы проживал с покойным отцом и находился бы на его иждивении.

«Если бы его сын являлся инвалидом или в любой другой форме находился на иждивении и проживал вместе с ним, то ему бы вне зависимости от завещания полагалась бы определенная доля», — объяснил эксперт.

Также сын мог бы претендовать на долю наследства, если бы документ был неграмотно составлен.

«Я могу сказать, что в нашей стране завещания оспариваются достаточно легко, если они неграмотно составлены. Если бы Шон Коннери владел имуществом, которое при этом де-юре принадлежало бы не ему, то в России это было бы основанием того, что он не имел бы права распоряжаться этим имуществом. На основании этого можно было бы признать все завещание полностью недействительным, а затем начать деление не в соответствии с завещанием, а в соответствии с законом. В американском законодательстве в этом случае существует своя специфика», — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что звезда «Джеймса Бонда», голливудский актер Шон Коннери умер на 91-м году жизни. За свою карьеру Коннери стал лауреатом кинопремий «Оскар», «Золотой глобус» и нескольких Bafta. В 2000 году в Королевском дворце его посвятили в рыцари.