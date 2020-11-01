Волочкова выставила на продажу купель, в которой делала фирменные шпагаты

Москва, 1 ноября. Известная балерина Анастасия Волочкова решила распродать часть имущества, в том числе купель, в которой делала фирменные шпагаты.

Экс-прима Большого театра выставила на продажу любимую вещь и назначила стартовую цену в 65 тысяч рублей. Танцовщица подчеркнула, что это «сущие копейки», ведь купель верой и правдой прослужила ей несколько лет.

«Купель в очень хорошем состоянии. А на вырученные деньги я сделаю благотворительный спектакль», — объяснила звезда в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Волочкова подчеркнула, что решение выставить имущество на торги не связано с ее материальным положением. Балерина похвасталась, что у нее есть дом, две квартиры, машины, а также недвижимость в Астрахани.

«Есть у меня, на что содержать, я же не последний кусок хлеба доедаю», — добавила она.

Шпагаты Волочковой, которые она делает во всевозможных местах — на яхтах, в люках машин, в бане, уже стали ее визитной карточкой. Балерину многие пытаются копировать, в том числе ее коллеги по шоу-бизнесу. Так, недавно экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин удивил фанатов продольным шпагатом в стиле Волочковой.