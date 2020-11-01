Настасья Самбурская случайно показала своего жениха

Москва, 1 ноября. Звезда сериала «Беспринципные» Настасья Самбурская случайно засветила своего жениха. Ролик опубликован в Instagram.

Самбурская всегда остро реагирует на вопросы об отношениях с противоположным полом. Она неоднократно признавалась, что устала слышать разговоры о замужестве и детях.

По мнению актрисы, она достойна хорошего и обеспеченного мужчины, поэтому не будет бросаться в объятия первого встречного. Для Самбурской важно, чтобы ее избранник был самодостаточным и не пользовался благами, на которые она заработала «тяжелым трудом».

Судя по всему, чтобы подогреть внимание поклонников к своей персоне, Самбурская опубликовала интересное видео с незнакомцем. Ролик был снят на кухне. Актриса хотела сделать танцевальный элемент — поддержку, а мужчина должен был удержать ее в воздухе.

Эта простая задача оказалась не по силам мужчине. Он на пару секунд приподнимает Самбурскую над полом, а потом снова опускает. И актриса, и ее предполагаемый жених смеются.

В одном из юмористических роликов в Instagram актриса призналась, что некий Игорь подарил ей великолепное кольцо. Поклонникам стало интересно, кто такой Игорь: вымышленный парень Самбурской либо реальный человек?

Ранее Самбурская заявила, что никогда не станет женой человека, который зарабатывает 30-50 тысяч рублей в месяц. Она также оскорбила пожарных, чьи финансы не позволяют жениться на перспективной актрисе.