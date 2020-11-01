Махджуб рассказал о попытках Катара саботировать женевское соглашение

Бенгази, 1 ноября. Глава Управления Ливийской национальной армии (ЛНА) по поддержанию морального духа Халид Махджуб заявил, что Катар может нарушить женевское соглашение о постоянном прекращении огня в стране, сообщает телеканал Libya24.

Генерал-майор считает, что Доха совместно с Правительством национального согласия (ПНС) заинтересована в военном решении ливийского кризиса. В связи с этим они готовы идти в обход мер, принятых на переговорах в штаб-квартире ООН.

По мнению Махджуба, для постоянного перемирия необходимо предпринять ряд практических шагов внутри Ливии. Именно благодаря их исполнению можно проследить, какая из сторон — Запад или Восток — готова к реализации женевского соглашения.

Бригадный генерал ЛНА заявлял, что инициативы, принятые на конференции в Швейцарии, поспособствуют прекращению вербовки ливийцев. Благодаря перераспределению доходов, средства пойдут на социальную сферу, а не на спонсирование террористических организаций.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Халид Махджуб назвал встречу Совместного военного комитета «5+5» в Гадамесе продолжением женевских переговоров. По его мнению, в рамках приема в Ливии обсудят политический подход для поддержания мира в регионе.