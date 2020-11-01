Лена Миро посоветовала Бородиной не заигрывать со смертью

Москва, 1 ноября. Скандально известный блогер Лена Миро раскритиковала телеведущую Ксению Бородину, которая вступилась за Хэллоуин.

Бородина в своем Instagram-аккаунте призвала хейтеров «быть проще» и хотя бы раз в году смотреть на смерть под другим углом, смеяться над ней.

«Мы все выросли на американских фильмах, и окунуться в эту атмосферу хоть на денек не считаю преступлением», — написала она.

Миро обрушилась на звезду «Дома-2» с критикой и посоветовала ей сделать письменную речь более грамотной, чем смерть — менее страшной. Она напомнила телеведущей о том, что каждый день по всему миру умирают люди, близким которых вовсе не до смеха.

Хэллоуин Миро считает «идиотским» праздником и настоятельно не рекомендует заигрывать со смертью.

«От коронавируса и не только сейчас умирают люди во всем мире, а Ксюша решила сделать смерть «менее страшной». То ли комплекс бога у нее, то ли комплекс дуры», — отрезала блогер.

Миро недавно «попросила» Бородину и ее коллегу Ольгу Бузову «на выход». Она уверена, что телестройка «Дом-2», прославившая телеведущих, давно себя изжила.