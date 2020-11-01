Ирина Круг вышла в свет с новым мужчиной

Вдову музыканта Михаила Круга Ирину заметили на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория» с новым мужчиной.

Звезда шансона недавно сообщила, что ее третий брак закончился разводом. Круг развелась с бизнесменом из Твери Сергеем Белоусовым. Причиной разрыва отношений стала его измена.

Однако теперь 44-летняя вдова появилась на публике с незнакомцем. По данным СМИ, это друг Ирины — Константин Королев. Мужчина признался, что никаких отношений с Круг у него нет. Они познакомились на работе, когда Королев помогал с организацией ее первого концерта в Кремле.

Спутник Ирины подтвердил, что в сентябре она оформила развод. Теперь звезда снова свободна от обязательств. Он ушел от ответа на вопрос, есть ли на примете у Ирины новый мужчина, пишет «Экспресс-газета».

Королев только добавил, что сейчас она посвящает время своим детям. Старшая дочь певицы уже вышла замуж, еще двое детей остаются на попечении артистки.

Ирина до замужества работала официанткой в Челябинске. После гибели супруга Михаила она начала исполнять песни в стиле шансон.