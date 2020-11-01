Брата молодой жены Цекало приняли за сына именитого продюсера

Вашингтон, 1 ноября. Модель Дарина Эрвин опубликовала в Instagram Stories фото младшего брата, который оказался поразительно похож на ее мужа, продюсера Александра Цекало.

Цекало и Эрвин начали отношения в 2018 году. Они не очень часто делятся подробностями личной жизни, а о семье модели известно крайне мало. В честь Хеллоуина она приоткрыла завесу тайны и показала несколько снимков своего младшего брата.

Внешность мальчика удивила интернет-пользователей. Как отметил Telegram-канал «НеМалахов», брата Эрвин легко принять за сына именитого музыканта и шоумена.

«Младший брат молодой жены Александра Цекало настолько похож на продюсера, что мы начинаем подозревать, что это сын», — написали авторы канала.

Однако такой вариант вряд ли реален, поскольку Цекало и Эрвин вместе на протяжении всего двух лет, мальчик явно старше.

Цекало и Эрвин поженились в начале марта 2019 года. Влюбленные заключили брак в США, где девушка живет с 17 лет. На торжественную церемонию пригласили только самых близких. Тот факт, что Цекало старше своей избранницы на 30 лет, паре вовсе не мешает.