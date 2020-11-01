Стилист оценила внешний вид Ольги Бузовой

Стилист, визажист, основательница известной московской сети салонов красоты Cut and Color Ольга Колесникова оценила образ певицы, телеведущей Ольги Бузовой.

На сегодняшний день звезда скандально известной «телестройки» на канале ТНТ находится на пике своей популярности — ее постоянно обсуждают в Сети. Девушка активно ведет концертную деятельность, участвует в различных проектах на телевидении. Так, ее последней работой стали съемки в проекте «Первого канала» «Ледниковый период», где она выступает совместно с фигуристом Дмитрием Соловьевым. Однако и там звезде не дают покоя хейтеры. Недавно фигуристу Алексею Ягудину даже пришлось заступиться за девушку.

Знаменитость любит привлекать к себе внимание, и нередко ее образы подвергаются критике со стороны фолловеров. Последняя смена имиджа Бузовой разочаровала ее фанатов. Стиль артистки прокомментировала эксперт по красоте Ольга Колесникова.

«Оля публичная личность, она должна привлекать внимание общественности и удивлять своих фанатов. Иконой стиля ее не назовешь, но запросам публики ее образ отвечает. Она интересна своей аудитории, это ее цель, и она ее добивается», — отметила эксперт.

Не так давно телеведущая стала участницей программы телеведущего на «Первом канале» «Вечерний Ургант». Для шоу звезда выбрала белый костюм оверсайз и черный топ, похожий на нижнее белье — бюстье. Ее образ не вызвал одобрения у многих зрителей: одним не понравился ее пиджак «с чужого плеча», другие раскритиковали внешность артистки. Фанатам показалось, что она похожа на героя китайского мультика.