Экономист назвал причину вмешательства Турции и Катара в ливийский конфликт

Сирт, 1 ноября. Природные богатства стали причиной международного вмешательства в ливийский конфликт. Об этом заявил ливийский экономист и преподаватель Сиртского университета Мухаммед Сувелам.

По словам эксперта, Катар и Турция использовали местные партии и вооруженные группировки для захвата месторождений «Нефтяного полумесяца» вокруг Сидры и Рас-Лануфа. Также они взяли под контроль золотодобывающие шахты и газовые бассейны на юге Ливии.

На юге североафриканской страны достаточно много полезных ископаемых. Речь идет и о железных, и о урановых и золотых рудниках, которые находятся вблизи пограничного треугольника с Египтом и Суданом.

По оценкам ливийских экспертов, на юге страны сосредоточены примерно 60-70% природных богатств государства. Именно поэтому территория так привлекает Турцию. Также Ливия богата такими природными минералами, как уран, кварцевый песок, марганец и другими полезными ископаемыми, которые все еще находятся под землей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что объемы нефтедобычи в Ливии возросли до 800 тыс. баррелей в сутки.