Кузбасские полицейские спасли жизнь пенсионеру-сердечнику

Кемерово, 1 ноября. Сотрудники ГИБДД оказали своевременную помощь жителю Кузбасса с больным сердцем. Они экстренно доставили пострадавшего в больницу, применив спецсигналы.

Пожилой житель Березовского почувствовал себя плохо из-за болей в области сердца. Его сын решил не дожидаться приезда врачей скорой помощи и самостоятельно отвезти 67-летнего отца в медучреждение. По пути состояние мужчины стремительно ухудшалось. Молодой человек остановил машину и обратился к экипажу ГИБДД с просьбой помочь транспортировать родителя.

Инспекторы ДПС сразу же отреагировали на экстренную ситуацию, включили проблесковые маячки и сирену и сопроводили автомобиль до больницы. Там у пациента диогнастировали сердечный приступ. После оказания помощи пенсионер с семьей поблагодарил полицейских за спасение жизни, рассказали в пресс-службе ГИБДД.