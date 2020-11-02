Донецкий ресторан в пошлой форме напомнил гостям о мытье рук

Донецк, 1 ноября. Руководство одного из ресторанов Донецка нашло оригинальный способ напомнить посетителям о необходимости мыть руки.

Забавная надпись появилась в туалетной комнате ресторана «Оливье 80». Администрация заведения общепита обратила внимание на то, что, несмотря на пандемию коронавируса, многие гости забывают о гигиене.

Тогда сотрудники повесили объявление: «Мой руки так, как будто ты только что резал перец чили и собрался мастурбировать!».

В ДНР за весь период пандемии подтвердили 2 826 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 578 человек. Прирост за сутки составил 93 случая.