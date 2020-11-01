Много гнева и страданий: Италия не справляется с новой волной коронавируса

Италия переживает тяжелые времена второй волны коронавируса. Если еще в мае итальянцы дисциплинированно соблюдали карантин и дружно пели на балконах, вдохновляя весь мир, то теперь жителей страны настигло уныние и неверие в счастливый завтрашний день. Вместо музыки и танцев — рост недовольства и депрессия, вместо дисциплины — протесты и стычки с полицией, а хештег «мы остаемся дома» в социальных сетях сменился на демонстративные таблички «мы остаемся открытыми» у ресторанов и кафе.

Многие европейские страны весной, во время первой волны коронавируса, смотрели на Италию, как на образец. Несломленные итальянцы относились ко всем введенным правилам с большой гражданской ответственностью, стойко переживали свалившиеся на них трудности и делились с миром волной позитива, собираясь каждый день на балконах с песнями и музыкальными инструментами. Теперь все иначе: растущее напряжение, нежелание соблюдать ограничения, конфликты с правоохранительными органами и утешение в алкоголе. Люди устали от пандемии и больше не хотят быть примером для остальных.

Разгневанные шеф-повара, рестораторы и владельцы баров, которые в первую волну беспрекословно поддерживали решения властей, больше не желают уходить на карантин и бастуют против правительственных ограничений, которые закрывают их после шести вечера. Школьники и студенты выступают против онлайн-обучения, а обычные рабочие требуют от государства невыплаченные пособия по безработице. По всей стране беспокойства перерастают в беспорядки. Толпы людей, отправленные домой, скандируют, что хотят работать и им нужно кормить свои семьи.

Итальянцы, которые в начале пандемии отличались несвойственной им терпеливостью, становятся все более обеспокоенными и нетерпимыми к правительству. На этой неделе после введения новых ограничений демонстранты вышли на улицы почти во всех крупных итальянских городах: Риме, Милане, Турине и многих других. Обычные перепалки с полицейскими переросли в противостояния, которые сопровождались коктейлями Молотова.

Что касается больниц, то здесь тоже ужасающая картина: отделения интенсивной терапии переполняются, а врачи не успевают оказывать качественную помощь всем нуждающимся. Система здравоохранения перегружена, спасти ее может только притормаживание заражения.

В октябре премьер-министр страны Джузеппе Конте в обращении к итальянцам заявлял, что вакцина будет доставлена к декабрю, и это поможет государству вернуться к прежней жизни. На прошлой неделе Конте ввел в Италии новые ограничения, а в субботу правительство подготовилось к изоляции более зараженных территорий страны. Конте объявил, что государство окажет дополнительную помощь предприятиям на сумму в 5 миллиардов евро, также он запретил организациям увольнять работников до марта 2021 года. Все эти обещания выглядят весомо, но это уже не обнадеживает граждан, которые больше не поют «небо всегда голубое», так как теперь все по-другому.