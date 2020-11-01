МИД Франции обвинил Эрдогана в дестабилизации ситуации в Ливии

Париж, 1 ноября. Турция продолжает работу по дестабилизации ситуации в Ливии.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж отозвал своего посла из Турции после нападок Анкары на французского президента Эммануэля Макрона. Почвой для разногласий между двумя странами стала агрессивная политика турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Ливии.

Президент Франции обвинил Турцию в работе по дестабилизации ситуации в североафриканской стране и в Восточном Средиземноморье. В частности, Анкара поставляет вооружение в обход эмбарго ООН в Ливию и занимается незаконной разведкой нефти и газа в экономических зонах других стран, таких как Греция и Кипр.

Жан-Ив Ле Дриан добавил, что Турция не намерена соблюдать условия женевских соглашений, несмотря на то, что стороны конфликта приближаются к политическому урегулированию кризиса. Министерство обороны Турции подтвердило, что продолжит оказывать триполитанским «властям» военную помощь и поддержку.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взял под контроль миграционный поток из Ливии в Европу. Анкара может оказать давление на страны ЕС благодаря беженцам.