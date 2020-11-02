Жители Донбасса вышли на митинг против произвола бойцов ВСУ

Луганск, 1 ноября. Жители поселков Счастье и Золотое вышли на митинги против произвола бойцов ВСУ, сообщает пресс-офицер Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Во время визита главкома ВСУ Руслана Хомчака пришлось установить дополнительные блокпосты с бойцами Нацгвардии и СБУ. Мирные жители вышли на протест, чтобы высказать недовольство действиями украинских военных.

По его словам, Национальная гвардия и сотрудники Службы безопасности задерживают мирных граждан и забирают у них телефоны и видеокамеры. Журналистам закрыли доступ на территории поселков. Сейчас в населенном пункте Золотое задержаны 34 человека, которые приняли участие в протестной акции.