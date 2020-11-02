Вениславский объяснил проект Зеленского об отставке судей КС Украины

Киев, 1 ноября. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский прокомментировал проект Владимира Зеленского об отставке членов организации.

Президент Зеленский выпустил документ о роспуске КС в связи с тем, что судьи отменили действие многих антикоррупционных статей.

В беседе с журналистами «Украины-24» Вениславский заметил, что решение украинского лидера в этой ситуации является верным. По его словам, проект стал ответом на те угрозы, которые нависли над национальной безопасностью. Представитель Зеленского считает, что депутаты парламента должны его поддержать.

Вениславский добавил, что действия КС сопровождались конфликтом интересов. В итоге своим поступком судьи побудили усомниться в их легитимности.