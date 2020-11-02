Украинский солдат погиб из-за взрыва самодельной бомбы

Донбасс, 1 ноября. Взрыв боеприпаса привел к гибели украинского солдата. Еще один военнослужащий получил травмы. Происшествие случилось 1 ноября.

Военные пытались атаковать территорию Донецкой народной республики, прикрепив взрывчатку к беспилотному летальному аппарату. Об этом изданию «Донбасс Сегодня» рассказал пресс-офицер Народной милиции ЛНР Якова Осадчего. Из-за нарушения правил обращения с опасными веществами произошел взрыв. Бомба сдетонировала, когда бойцы крепили устройство к квадрокоптеру.

Ранее в этот же день жители поселков Золотое и Счастье, расположенных рядом с ЛДНР, вышли на протесты. Они бунтовали против украинской армии.