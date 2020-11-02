Зеленский раскрыл заговор олигархов после инцидента с КСУ

Киев, 1 ноября. Демарш Конституционного суда Украины (КСУ) стал проявлением заговора местных олигархов против президента страны.

Об этом сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

Члены КСУ 27 октября признали несовместимыми с Основным законом Украины некоторые части законопроекта «О предотвращении коррупции».

В своем Telegram-канале Зеленский написал, что решение КСУ стало проявлением заговора украинского олигархата против президента государства. Только слабый лидер и слабая страна поспособствуют развитию коррупционной деятельности.

Владимир Зеленский во время экстренного заседания СНБО Украины выразил обеспокоенность решением КСУ. По словам лидера, это может негативно отразиться на отношениях с Западом.