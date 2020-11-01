В Крыму появится станция контроля космического пространства

Евпатория, 1 ноября. В ближайшее время в Крыму начнет функционировать оптико-лазерный центр военной системы контроля космического пространства.

Об этом сообщил глава научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время в Евпатории завершается строительство центра, на базе которого будет действовать станция контроля космического пространства.

«Четыре станции на территории России будет. Это вот следующая — в Евпатории завершается стройка, идет монтаж аналогичной станции, как на Алтае», — сказал он.

Система контроля космического пространства Минобороны РФ будет состоять из четырех центров. В настоящее время один из них действует на Алтае, остальные строятся в Евпатории, Уссурийске и Калининграде.