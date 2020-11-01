Небензя указал на необходимость вывода всех наемников из Ливии

Нью-Йорк, 1 ноября. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал на необходимость срочного вывода наемников из Ливии. Об этом сообщает издание Alsaaa24.

В ходе пресс-конференции российский дипломат заявил, что для урегулирования ситуации в Ливии нужно, чтобы все иностранные войска и компании немедленно покинули территорию североафриканской страны.

Василий Небензя также обратил внимание на скорый уход исполняющего обязанности специального представителя Генерального секретаря ООН в Ливии Стефани Уильямс. По его словам, необходимо в кратчайшие сроки найти ей замену для дальнейшего руководства и контроля за исполнением женевских соглашений.

Напомним, МИД России приветствовал подписание в Женеве ливийского соглашения о прекращении боевых действий, назвав его важным шагом на пути урегулирования застарелого кризиса. Документ позволит наладить всесторонний и устойчивый политический диалог с конечной целью восстановления единства Ливии и создания государственных институтов.