Будущего ребенка Федосеевой-Шукшиной могут ожидать серьезные проблемы

Будущего ребенка 82-летней народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной могут ожидать серьезные психологические проблемы в течение его взросления. Семейный психотерапевт, детский нейропсихолог Наталья Наумова прокомментировала трудности, с которыми могут столкнуться дети возрастных мам.

Как стало известно ранее, звезда советского и российского кино в свои 82 года готовится в очередной раз стать матерью. Сейчас у нее три дочери.

«Я всегда мечтала о сыне», — говорит актриса.

И теперь Лидия Федосеева-Шукшина ищет суррогатную мать для своего будущего ребенка.

Выносить наследника знаменитость сама бы не смогла по физиологическим причинам. Но ребенка нужно еще и воспитать. Помимо того, что это счастливый, но тяжелый труд, это большая не только физическая, но и психологическая нагрузка, которая порой тяжела для молодых мам, не говоря о дамах почтенного возраста, как Федосеева-Шукшина. Кроме того, по мнению психолога Натальи Наумовой возраст матери может пагубно отразиться на эмоциональном фоне ребенка.

«Проблемы могут начаться в возрасте шести-семи лет, когда у детей появится способность оценивать окружающий мир. Тогда и появятся вопросы о внешности и возрасте матери», — объясняет специалист.

Такая ситуация, по мнению специалиста, может коснуться не только ребенка, но и самой матери. Но, утверждает психолог, в любом случае материнство — это счастье, с любой проблемой можно справиться, если подготовиться к ней и работать над ее решением.

Ранее сын продюсера Бари Алибасова, стартапер, предприниматель Бари Алибасов-младший рассказал, почему народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина решила стать матерью.