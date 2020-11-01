Алибасов-младший высказался о желании Федосеевой-Шукшиной стать матерью

Сын продюсера Бари Алибасова, стартапер, предприниматель Бари Алибасов-младший рассказал, почему народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина решила стать матерью.

Советская и российская актриса театра и кино в сентябре отметила свой 82-й день рождения. Она является матерью трех дочерей: Анастасии, Марии и Ольги. Как раньше писали СМИ, звезда советского кино мечтает о сыне. Еще в браке с основателем знаменитой в 90-е годы группой «На-На» Бари Алибасовым она обсуждала вопрос о пополнении в семействе — женщина хотела воспользоваться услугами суррогатной матери. На эту тему высказался сын продюсера.

«Здорово, я очень рад, это просто счастье! Я надеюсь, у нового наследника состояния Алибасова будет отлажена функция под названием «хочу и дайте денег», так как у прочих членов семьи Шукшиной эта функция притупилась», — с сарказмом заявил сын Алибасова.

Судя по настроению стартапера, слухи о новых наследниках его знаменитого отца для него не редкость. Так, однажды журналист Денис Сорокин, став участником телешоу «Пусть говорят», рассказал, что Алибасов обещал ему отдать комнату в своей роскошной квартире на Арбате.

Что же касается материнства Лидии Федосеевой-Шукшиной, сейчас знаменитость ищет суррогатную мать. Кто станет отцом ребенка, пока неизвестно. Не исключено, что им может оказаться импозантный мужчина, с которым артистку недавно видели в кафе.