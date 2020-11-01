Продолжение скандала с Александрой Будниковой и новые звезды на шоу «Голос»

Автор публикаций о шоу-бизнесе блогер Вадим Манукян рассказал о продолжении скандала с Александрой Будниковой и о новых звездах на шоу «Голос». За юную исполнительницу, помимо Манукяна, уже вступился продюсер Максим Фадеев, посвятив 18-летней певице пост в Instagram.

Ранее Первый канал принял беспрецедентное решение подать иски сразу к трем известным людям (Станиславу Садальскому, Сергею Соседову и Максиму Сурайкину), которые резко выступили против решения команды наставников «Голоса» допустить Будникову на конкурс по результатам слепых прослушиваний. Телеканал обвинил своих критиков в распространении сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловую репутацию Первого канала.

Вадим Манукян, который ранее выступил против травли молодой исполнительницы, получил благодарность как от семьи Будниковых, так и от Первого канала.

Послесловие к скандалу. Колонка Вадима Манукяна

В этой истории многое переплелось. Да, ругать Первый канал в последнее время стало общим местом, критика в адрес телеканала в Интернете льется потоком. Не скрою, критические нотки в адрес некоторых шоу были и с моей стороны, но я всегда стараюсь указать на то, что стоило бы поменять, чтобы в выигрыше остались зрители.

К сожалению, Стас Садальский в истории с шоу «Голос» пошел иным путем. Он совершенно некстати связал этот эпизод с дочерью певицы Алсу, и в итоге — да здравствует скандал! А потом пошло-поехало. Коммунист Максим Сурайкин вообще предложил закрыть «Голос», но вот беда, добавил к этому предложению такие фразы, которые, на мой взгляд, тянут по крайней мере на гражданский иск.

Затем подтянулся знаменитый Сергей Соседов, о позиции которого я узнал позже. Я связался с Сергеем и спросил у него:

«Что это было?»

Мы давно знакомы с Сергеем, и он попросил меня обнародовать его мнение, что я и делаю.

«Вадик, если будешь писать об этой истории, скажи, что я имею право на свое мнение и никто не вправе меня этого лишать», — заявил Сергей.

Мнения лишать нельзя вообще никого, свобода слова гарантируется нам Конституцией. Однако в высказывании Сергея, как мне показалось, были спорные вещи, на которые, видимо, и обратил внимание Первый канал. Надеюсь, каналу и критикам «Голоса» удастся достигнуть взаимопонимания в этой неоправданно раздутой истории.

Реакция

Мне приятно рассказать читателям, что мой материал прочли в семье Будниковых. Невольно ставшая героиней этого скандала Александра Будникова написала: «О! Спасибо вам огромное!». Поблагодарил меня и ее отец — телеведущий Роман Будников.

Надеюсь, у этой талантливой семьи больше не будет поводов отвлекаться на скандалы, а Александре удастся полностью сосредоточиться на творчестве.

Приятно отметить, что мою позицию оценили и на Первом канале.

«Спасибо, это действительно важное мнение в сложившейся ситуации», — написали мне из пресс-службы телеканала.

Надо сказать, мои виртуальные взаимоотношения с этим каналом длятся уже 3,5 года. Мне импонирует, что руководство канала открыто для конструктивной критики, это знак желания меняться, совершенствоваться. Именно по этой причине, на мой взгляд, детищу Константина Эрнста удается долгие годы удерживать лидирующие позиции в борьбе с конкурентами.

«Вежливые люди» на «Голосе»

«Отдохнувшее» за недельку от скандала шоу «Голос» запомнилось мне сразу несколькими яркими выступлениями. Последний выпуск, на мой взгляд, был богат на потенциальных претендентов на победу в шоу.

Понравилась Оксана Устинова, которая, как мне показалось, очень хочет быть похожей на Барбару Стрейзанд. Оперным вокалом поразила Надежда Самкова, а Ксения Коламбацкая добавила зарубежной «фирмы». Руслан Воротников взял несколько октав, а 16-летняя Елизавета Пурис запомнилась зрелым исполнительским мастерством.

И, конечно, звездой слепых прослушиваний стал музыкант Олег Аккуратов, будто сошедший со страниц писателя Владимира Короленко.

Однако мне, как и многим, больше всего запомнился бравый военнослужащий Семеновского полка Василий Пасечник, к которому заслуженно развернулись все наставники. Василий произвел фурор, в том числе благодаря своему чувству юмора. Валерий Сюткин отметил, что даже Сергей Шнуров, общаясь с Пасечником, вел себя непривычно вежливо. На это Василий резонно заметил, что это объяснимо, ведь на сцене стоят «вежливые люди».

Будем с нетерпением ждать новых выпусков этого сверхпопулярного шоу и болеть за талантливых ребят.