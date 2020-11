Генетик объяснил степень опасности нового смертельного заболевания мужчин

Ученый-генетик Константин Китаев объяснил степень опасности нового смертельного аутоиммунного заболевания, которое поражает только мужчин. О новой неизвестной ранее болезни сообщили ученые Национального института здоровья в США. Согласно публикации The New England Journal of Medicine, обнаруженное заболевание, которым страдают только мужчины, может привести к смерти в 40% случаев, а по некоторым данным, этот показатель может быть еще выше.

Новое заболевание ученые назвали VEXAS, характерная для него клиническая картина включает в себя лихорадку, тромбоз (закупорку сосудов) и тяжелую пневмонию (воспаление легочной ткани). Сообщается, что выявлено всего несколько десятков пациентов с таким заболеванием, однако их может быть значительно больше. По мнению ученых, тот факт, что VEXAS обнаружили только у мужчин, возможно, обусловлен мутацией, связанной с Х-хромосомой, которая у мужчин одна. Исследователи полагают, что вторая Х-хромосома, имеющаяся у женщин, может выполнять роль блокатора мутации.

На фоне пандемии COVID-19, вызванной новой коронавирусной инфекцией, у людей усиливается страх перед неизвестными ранее болезнями, но в случае с VEXAS опасаться широкого распространения этого заболевания не стоит. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал ученый-генетик, кандидат биологических наук Константин Китаев.

«Аутоиммунные заболевания в принципе встречаются достаточно редко, — отметил генетик. — Есть аутоиммунные заболевания, которыми болеют преимущественно мужчины, есть те, что чаще выявляются у женщин. Но это, подчеркну еще раз, редкие заболевания, которых не так уж много. Эти болезни, как правило, связаны с серьезными генетическими нарушениями или с какими-либо сопутствующими заболеваниями. При этом не стоит опасаться, что люди будут ими болеть массово».

Ранее китайские ученые обнаружили, что среди заболевших коронавирусной инфекцией оказалось всего десять процентов тех, кто постоянно носит очки. Однако делать на основании этого вывод, что очки помогут защититься от COVID-19, не стоит, считают специалисты.

Отметим, на 1 ноября 2020 года в мире зарегистрировано около 46,2 млн случаев COVID-19, выздоровело 30,9 млн человек, летальные исходы — более 1,2 млн.