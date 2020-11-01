Психотерапевт рассказал, как пережить вторую волну коронавируса

Как эмоционально защитить себя и справиться со второй волной коронавируса, в комментарии ФАН рассказал психотерапевт Алексей Казанцев.

С каждым днем обстановка с коронавирусом в мире ухудшается. В России положение дел с заболеванием тоже пока оставляет желать лучшего, но это не повод впадать в уныние и депрессию, а также постоянно тревожиться и пребывать в плохом настроении.

Психотерапевт Алексей Казанцев в беседе с ФАН поделился несколькими советами, которые помогут пережить вторую вспышку заболевания и сохранить свое психическое здоровье. Специалист уверен, большое количество информации о COVID-19 нагнетает обстановку, например, постоянные сообщения о заболевших и даже умерших.

«Все эти новости, конечно, вызывают негатив и влияют на психоэмоциональное состояние людей, но выйти из ситуации можно с наименьшими потерями для здоровья», — считает психотерапевт.

Беречь здоровье

Первое и самое главное, что необходимо сейчас, во время вспышки злосчастного вируса, — это беречь здоровье. Алексей Казанцев настоятельно рекомендует принимать витамины групп C и D. Также он советует пить антиагреганты лицам пожилого возраста, чтобы не было сгущения крови. Исходя из своего соматического состояния, обязательно заниматься физическими упражнениями, хотя бы зарядкой по утрам.

Много гулять

Соблюдение мер предосторожности не ограничивает человека полностью, а значит, можно гулять на свежем воздухе, соблюдая при этом режим дистанции и остерегаясь мест скопления людей. Психотерапевт советует больше гулять в свободное время, при этом лучше выбирать места с красивой природой, возможно, лесополосу.

«Можно любоваться природой. Сейчас еще все красиво. Снег не выпал, листья шуршат под ногами. Это успокаивает. Нужно искать себе ресурсные места. Это очень важно», — считает Казанцев.

Общение с близкими

Сейчас нужно как можно чаще общаться со своими близкими и родными людьми, если возможности встретиться лично нет, то хотя бы переписываться и общаться по видеосвязи. Общение должно быть только на положительные темы, так как обсуждение чего-то негативного может вогнать в уныние и депрессию.

«Важно исключить все негативные новости, которые сейчас нас всех окружают. Не стоит обсуждать, например, ситуацию по коронавирусу или политику. Необходимо думать о положительном и вспоминать хорошие моменты из жизни», — отметил Казанцев.

Также психотерапевт считает, что сейчас важно уделять много внимания детям, чтобы они чувствовали себя в безопасности. С детьми необходимо обсуждать их вопросы и проблемы.

Обнимашки

Также эксперт считает, что не помешает и тактильное общение. Потому что оно дарит приятные ощущения и приводит к поднятию гормонов, соответственно, к радости.

«Нужно включать так называемые обнимашки. Это дает ощущение радости, душевного тепла, заботы и спокойствия», — объяснил психотерапевт.

Обратиться за помощью к специалистам

Алексей Казанцев отмечает, что если на фоне пандемии у человека уже начали проявляться психологические проблемы, то нужно обязательно обратиться к клиническому психологу. Сделать это можно лично или в режиме онлайн. Если ситуация усугубилась, что привело к расстройству сна, апатии и даже депрессии, то врач рекомендует обратиться к психиатру, который назначит качественную терапию и будет поддерживать лечение для улучшения сна, снятия раздражительности и депрессивных симптомов. При этом Казанцев отмечает, что страшного в этой ситуации ничего нет, важно подобрать правильный препарат и верную дозировку, и лечение будет протекать в легкой форме и способствовать выздоровлению.

«Бояться обращаться к специалистам не надо. Есть широкий спектр препаратов без побочного действия, тем более доза подбирается специально под каждого пациента. Также можно обратиться к неврологу, который лечит неврозы и занимается проявлениями депрессивных состояний. Занимаются этими проблемами иногда эндокринологи, кардиологи и врачи общей практики», — сказал Казанцев.

Не ввязываться в противоправные действия

На фоне обострения ситуации с коронавирусом в общественных местах людей могут ждать неприятные моменты: например, конфликты из-за того, что некоторые люди не соблюдают предписания — не носят маски и пытаются провоцировать других граждан. В этом случае психотерапевт призывает не ввязываться в конфликты и ни в коем случае не вступать в противоправные действия, чтобы не наткнуться на общение с правоохранительными органами.

«Такие ситуации больше усугубят психологическое состояние. Это принесет дополнительный негатив и еще больше усилит тревожность, а также ухудшит настроение», — предостерег эксперт.

Средства индивидуальной защиты

Жизненно необходимо сейчас соблюдать предписания врачей — всегда в общественных местах пользоваться средствами индивидуальной защиты: носить маски и латексные перчатки, обрабатывать руки, закрывать полностью нос. Нужно часто полоскать горло и нос. Соблюдать социальное дистанцирование. Важно пить много теплой жидкости в течение дня, потому что питье оказывает профилактическое действие.

Не бояться

Психотерапевт объясняет, что важно соблюдать все меры предосторожности, грамотно и ответственно относиться к своему здоровью. Бояться заболеть не нужно, но профилактироваться необходимо, ведь совсем не сложно придерживаться определенных правил и воздерживаться от мест, которые посещают большое количество людей, тогда все будет хорошо.

«Если вы будете качественно соблюдать меры, то риски заболеть значительно уменьшатся, поэтому и тревожиться по такому поводу не надо. Бояться ничего не надо. Не нужно сидеть дома и сходить с ума. Даже если вы работаете или учитесь в удаленном режиме, просто придерживайтесь некоторых правил, откажитесь от мест, где бывает много людей», — заключил Казанцев.

Ранее психотерапевт Алексей Кравцов заявлял, что неверие в коронавирус — это абсолютная безграмотность людей. Также он говорил, что те, кто не верит в COVID-19, просто еще не столкнулись с этим вирусом.