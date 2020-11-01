Психолог объяснил, почему россияне против четырехдневной рабочей недели

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский объяснил, почему россияне стали с меньшим энтузиазмом относиться к идее четырехдневной рабочей недели.

По данным опроса сотрудников компаний и экономически активного населения, проведенного порталом SuperJob, укоротить череду рабочих будней еще в прошлом году были готовы 49% россиян. На сегодняшний день эту инициативу поддержали лишь 40%.

По мнению эксперта Зберовского, на отношение людей к подобному роду изменений в трудовой сфере в первую очередь могла повлиять пандемия коронавирусной инфекции.

«Все мы видим, как изменилась экономическая ситуация в стране из-за коронавируса, как снизился уровень доходов граждан. За время самоизоляции люди растратили свои запасы. Сейчас все понимают, что необходимо работать, чтобы восполнить потери», — отметил профессор.

Кроме того, по мнению психолога, люди стали отдавать большее предпочтение официальному трудоустройству — теперь граждан заботят социальные гарантии и государственное обеспечение в случае непредвиденной экономической нестабильности.

Исследователи портала SuperJob также отметили, что среди россиян, кто поддержал четырехдневную рабочую неделю, больше респондентов в возрасте младше 24 лет — 44%.

Психолог прокомментировал такие результаты тем, что представители молодежи проще адаптируются к современным реалиям и ищут нестандартные решения сложившейся вокруг них ситуации.

«С технической точки зрения, молодежи проще перейти, к примеру, на удаленный формат работы. Сейчас работа в Интернете для них удобна, она есть практически всегда, и выполнять свои обязанности можно с любого конца света, что не может не подкупать», — объясняет Зберовский.

Ранее сообщалось, что теперь работодатель может контролировать сотрудника, работающего удаленно, с помощью агентов мониторинга, записывающих экран.