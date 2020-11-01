Станет ли тотальное ношение очков средством в борьбе с коронавирусом

Специалисты с сомнением отнеслись к предположению, что тотальное ношение очков может стать средством в борьбе с коронавирусом наравне с защитными масками. Ранее было высказано мнение, что люди, которые постоянно носят очки, менее подвержены заражению коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на исследования китайских ученых заявил в СМИ доктор биологических наук Сергей Нетесов.

Нетесов отметил, что в Китае, где очки распространены шире, чем контактные линзы, среди пациентов с коронавирусом было всего около десяти процентов «очкариков».

Однако идея, что повсеместное обязательное ношение очков, наряду с масками, поможет защититься от COVID-19, не нашла поддержки у специалистов. В частности, с сомнением к такому предложению отнесся известный вирусолог Анатолий Альтштейн. Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ФАН, профессор подчеркнул, что слизистую глаз нельзя считать основными входными воротами для коронавирусной инфекции.

«Вряд ли глаза — это ворота для COVID-19, так что, так ставить вопрос [об обязательном ношении очков], думаю, неверно», — отметил он.

Ученые придерживаются мнения, что, хотя нельзя отвергать и другие пути передачи коронавируса (например, через поверхности), основным путем его распространения является воздушно-капельный: инфекция попадает в человеческий организм через нос и рот при вдыхании вирусных частиц. Именно поэтому основным способом массовой профилактики во время пандемии является повсеместное ношение защитных масок и строгое соблюдение правил гигиены.

Как выяснило Федеральное агентство новостей, многие торговые сети для защиты сотрудников от заражения установили в кассовых зонах специальные прозрачные плексигласовые щиты, разделяющие кассиров и покупателей. Как отметила в разговоре с корреспондентом ФАН менеджер одной из торговых сетей Оксана, щиты — это дополнительная защита, не отменяющая необходимости ношения сотрудниками масок и перчаток.

«Все наши сотрудники обязаны находиться на рабочем месте в масках и перчатках. Надевать маски мы требуем и от покупателей. Если вы подойдете к кассе без маски, вас просто не обслужат», — рассказала она.

Напомним, на воскресенье, 1 ноября, в России зафиксирован рекордный суточный прирост выявленных случаев COVID-19 — 18 665 человек. Всего с начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 225 673 случая заражения, 28 235 больных скончались.