Ковентри, 1 ноября. Семь сирийских наемников утонули на пути из Ливии в Европу. Корабль потерпел крушение в Средиземном море.

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека подтвердил смерть семи протурецких боевиков, которых Анкара отправила в качестве наемников в Ливию. Десятки бойцов продолжают свои попытки добраться до Италии, чтобы потом перебраться вглубь Европы.

Согласно последней статистике сирийской обсерватории, количество протурецких наемников в Ливии составляет около 18 тысяч бойцов. Часть из них успешно перебралась в Европу под видом беженцев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что использование наемников Турцией усложнит их вывод из Ливии. Такого мнения придерживается глава Управления Ливийской национальной армии по поддержанию морального духа Халид Махджуб.