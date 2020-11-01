Два человека сгорели заживо при ДТП в Турции

Анкара, 1 ноября. Два жителя Турции заживо сгорели в иномарке после ДТП.

Трагедия произошла в районе Кечиорен Анкары. По данным местной полиции, водитель и три пассажира ехали в ночное время суток по трассе, автомобилист потерял управление транспортным средством и допустил съезд в кювет. Из-за большой скорости иномарка отлетела от трассы на десять метров, опрокинулась на крышу и загорелась.

Водитель и еще один пассажир сумели самостоятельно выбраться из салона искореженного автомобиля. Еще двое застряли в машине и заживо сгорели до приезда спасателей. На место ЧП прибыли экстренные службы, которые оказали первую помощь пострадавшим. Горящий автомобиль был полностью потушен.

Обгоревшие тела были извлечены из иномарки и направлены в морг для судебно-медицинской экспертизы. Полиция продолжает работать на месте ДТП для установления всех причин аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что россиянин погиб в ДТП в курортной Аланье. Житель Турции предложил подвести российского туриста, однако поездка завершилась смертельной аварией.