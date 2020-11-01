Актриса Ирина Медведева рассказала о страшных уколах и борьбе с недугом

Известная белорусско-российская актриса Ирина Медведева подробно рассказала о проблемах со здоровьем, которые преследовали ее на протяжении нескольких лет. Артистка призналась, что страдала серьезной аллергией, но смогла справиться с этим недугом, соблюдая специальную диету.

Звезда телевизионного комедийного шоу «6 кадров» призналась, что после 30 лет у нее начались проблемы со здоровьем. По словам Медведевой, на лице появилась сыпь, которую не удавалось удалить обычными косметическими средствами. Актрисе пришлось обращаться за помощью к врачам, но и они не смогли назвать причину болезни и прописать правильное лечение.

Медведева, рассказывая о страшных уколах и борьбе с недугом, заметила, что один из квалифицированных медиков заявил, что высыпания на лице связаны с серьезным заболеванием — стафилококковой инфекцией. Однако этот диагноз так и не подтвердился, а лечение лишь привело к новым проблемам со здоровьем актрисы.

«Один главный врач известной клиники на глаз, без анализов, определила у меня стафилококк. Сразу назначила жесткие уколы, от которых я два раза теряла сознание», — заявила Ирина.

По словам Медведевой, она посетила множество врачей, но так и не выяснила причину, с которой связана угревая сыпь на лице. Артистка даже решилась на рискованный шаг и пропила полугодовой курс антибиотиков, однако даже это не помогло избавиться от проблем с кожей.

Телезвезда заявила, что справиться с заболеванием помогла случайность. Один из ее знакомых, заметив высыпания на ее лице, посоветовал ей срочно пройти исследование на непереносимость глютена. Оказалось, что угревая сыпь появилась из-за резкой аллергии на продукты, содержащие этот белок. Сейчас Медведева уже забыла о своей проблеме, поскольку справиться с ней удалось, соблюдая специальную диету.

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