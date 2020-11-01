Медиаменеджер Габрелянов возмущен блокировкой его Facebook из-за фильма ФАН о Карабахе

Известный российский журналист и медиаменеджер Арам Габрелянов возмущен блокировкой своего аккаунта в Facebook из-за фильма ФАН о Нагорном Карабахе. В пятницу, 30 октября, на сайте ФАН состоялась премьера документального фильма «Один день в Карабахе», главный посыл которого — сделать все, чтобы остановить войну.

Однако среди тех, кто отвечает за политику Facebook, такая позиция, видимо, не в чести, отметил Габрелянов в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Я вообще не понимаю логику Facebook, — говорит медиаменеджер. — В этом фильме политически все выверено. Особенно мне понравилась концовка, в которой содержится призыв к миру. Фильм сделан очень качественно. Я написал в комментарии, что фильм реально сделан по мировым стандартам. Это очень хорошая работа. Когда я смотрел, был в восторге от того, как ребята это сняли».

Тем необъяснимее и возмутительнее позиция Facebook, считает Габрелянов.

«Почему они меня блокировали, я вообще не понимаю. Вероятно, кто-то пишет в офис Facebook: зачем, мол, вы все это показываете… Но я реально не понимаю, как работает этот механизм. Меня уже и за [блогера Алексея] Навального блокировали раз пять, хотя я там просто высказывал свои мысли, писал, что я о нем думаю. Я так понимаю: в Facebook Навального нужно только поддерживать, а про войну в Карабахе не знаю, какую линию они требуют вести. Я даже не понимаю, какую линию ведет сам Facebook по поводу войны в Карабахе. Но меня без всяких объяснений просто заблокировали на 30 дней».

На вопрос корреспондента ФАН, стоит ли наказать Facebook за цензуру, которая запрещена в Конституции РФ, ограничив работу этой соцсети в нашей стране, Габрелянов ответил, что лучше создавать свои платформы, не уступающие западным.

«Вижу только один путь: сделать в России свой примерно такой же по силе ресурс, как Facebook, чтобы наши люди им пользовались. А какое тут может принять решение государство? Единственное решение, которое может быть, — это закрыть Facebook на территории Российской Федерации. Но даст ли это что-то, непонятно», — резюмировал Арам Габрелянов.

Ранее ФАН представил на суд зрителей документальный фильм, снятый в Нагорном Карабахе — республике в Закавказье, где уже больше месяца идет война на уничтожение. Непрерывными бомбежками и обстрелами, ракетами и бомбами жителей Карабаха пытаются заставить уйти с родной земли. Создатели фильма, рассказывающего об одном дне непокоренного Арцаха, призывают сделать все, чтобы незамедлительно прекратить кровопролитие и посадить враждующие стороны за стол переговоров.